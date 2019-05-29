Ömer Ali Şahiner: Yetenek önemli

Basın toplantısında konuşan bir diğer milli oyuncu Ömer Ali Şahiner oldu. Başarılı futbolcu, “Milli takım için umudumu hiç kaybetmedim. Ben çuvaldızı kendime batırıyorum her zaman. Burada olmak bizim elimizde, gösterdiğimiz performansla seçiliyoruz” dedi. Ömer Ali, yabanı sınırıyla ilgili soruya ise, “Pasaport değil, yetenek önemli. Kaliteli yabancılar, ligin kalitesini artırıyor” yanıtını verdi.

Sangare: Ben de Türk demezdim

Nazım Sangare, düzenlenen basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Antalyaspor’un sağ beki, Şenol Güneş’in daha önce kendisi hakkında söylediği, “Türk pasaportu olduğunu bilmiyordum” sözleri için, “Hocayı anlıyorum. Ben kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem, tam bir Türk tipim yok” ifadelerini kullandı. Nazım Sangare, kendine güvendiğini ve milli formayı bir daha bırakmak istemediğini belirtti.