Ömer Ali Şahiner: Bugün özgüvenimiz eksikti biraz

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a Burak Yılmaz'ın 72'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla puanını 21'e yükselten siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 4 maçı da kazanarak 12 puan toplamayı başardı. 13 puanda kalan yeşil beyazlılar ise ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Konyaspor, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Maçın ardından Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Ali Şahiner'in maç sonu açıklamaları:

"Benim ofsaytta olduğum pozisyon gol olsa veya golü bulabilsek daha iyi olabilirdi. Bugün özgüvenimiz eksikti biraz, sorun buydu bence. Final paslarında biraz daha motive olsak sonuç farklı olabilirdi."

"Zaman zaman saha içinde istediklerimizi yaptık bugün. Beşiktaş'ın oynamak istediği oyunu bozmak için hem ikinci hem üçüncü bölgede zaman zaman baskılarla pasla çıkışlarına engel olmaya çalıştık. Kaybettikleri toplarla güzel pozisyonlar bulduk."

"Bence bugün üretkenliğimizdeki sorun özgüven eksikliğiydi. Bu takım çok daha fazlasını yapıp çok daha üretken oynayabilir. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza karşı mahcubuz"