Ömer Ali Şahiner: Birinci hedef Türkiye Kupası

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, "Türkiye Kupası bu sene bizim için özellikle birinci hedeflerden olabilir. Ligde de UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz" dedi.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan yeşil beyazlı ekip, akşam antrenmanına ısınma koşusu ile başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda core, pas çalışması ve 5'e 2 yapıldı. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konyaspor'un kaptanı milli oyuncu Ömer Ali Şahiner, "Yoğun, sıkı çalışıyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını ligde iyi bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Ağır antrenmanlar geçiyor ama bu dönemlerde olacak. Bunların üstesinden geleceğiz inşallah. Bizim için, takım için inşallah olumlu olarak lige yansıyacak. Hollanda’daki kamp öncesi hem güç hem takım içindeki birlik beraberliği tatil arasından sonra yakalamak için güzel bir ortam var. İnşallah lige yansıyarak bu devam eder" dedi.

Şahiner, her sezonun zorlu geçtiğini belirterek, "Sadece bu sezon özelinde değil her sezon zorlu geçiyor. Takımlar kadrosunu güçlendiriyor, transferler yapıyor. Artık oyun olarak, sistem olarak her takım ortaya bir şey koymaya çalışıyor. Ama bizim kulüp olarak, takım olarak hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda hem saha içinde hem saha dışında güzel bir yapılanma var. Dışarıda insanlar bunun farkında. Konya’da maçlar her zaman zor oluyor. Deplasmanda da sıkıntı çıkaran, zorluk çıkaran bir ekip oluyoruz. Geçen senenin üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Geçen sene inişli çıkışlı birçok maç oynadık. İnşallah bu sene geçen seneki sıkıntıları, inişli çıkışlı grafiği sergilemeden, üstüne koyarak düzenli bir şekilde, emin adımlarla hedeflerimize gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye Kupası'nın bu sene birinci hedef olduğunu aktaran Şahiner, şöyle konuştu: "Ligde de UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz. Çünkü yakın bir dönemde o arenaya gitmiş bir camia olarak en büyük isteğimiz tekrar yakalamak olacak. O anlamda çalışmalarımız hem mental olarak hem de sahada fiziki olarak devam ediyor. İnşallah bu sene hedefleri yakalarız."

A milli formayı giymenin güzel bir duygu olduğunu anlatan Ömer Ali Şahiner, ​"Orada da 4 tane maçtan son bir maç hariç milli takım için de bizim için de gayet güzel geçti. Bireysel olarak saha içi ve saha dışı kazanımlarım oldu. İnşallah bundan sonrada çağırılmaya da devam ederim. Asıl hedefim bundan sonrası için çünkü oraya gitmek biraz daha kolay ama kalıcı olabilmek, o takımın içine girebilmek daha zor. İnşallah bu seneki performansımla çağırılmaya devam ederim ve takım içinde kendime yer bulurum. En büyük bireysel hedefim o olacak" dedi.

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