Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Ömer Ali Şahiner'in imza törenine Asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanlarımızdan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.