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Ömer Ali Şahiner, 2 yıl daha Başakşehir'de

Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

12 Ekim 2022, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Ömer Ali Şahiner, 2 yıl daha Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Ömer Ali Şahiner'in imza törenine Asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanlarımızdan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

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