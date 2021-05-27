MENÜ

Omar Elabdellaoui yeni sezonu bekliyor

Yılbaşı akşamı havai fişeğin elinde patlaması sonrası görme kaybı yaşayan Omar Elabdellaoui yeni sezonu iple çekiyor.

27 Mayıs 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Omar Elabdellaoui yeni sezonu bekliyor

Norveçli oyuncunun rehabilitasyon süreci oldukça iyi geçerken, yıldız futbolcunun artık işin psikoloji kısmını da atlattığı öğrenildi. Tamamen iyileşip futbola dönmeye odaklanan 29 yaşındaki oyuncu için sağlık heyetiyle de sürekli görüşmeler yapılıyor.

Terim de istiyor

 Linnes ve Şener Özbayraklı ile sözleşme uzatmayacak olan Galatasaray'da göreve devam etmesi durumunda Fatih Terim sağ bek rotasyonunu Yedlin ve Omar'la oluşturmayı planlıyor. Bu nedenle Omar'ın sezon başı hazırlık kampına katılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Metin Karabaş


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...