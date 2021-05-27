Omar Elabdellaoui yeni sezonu bekliyor

Norveçli oyuncunun rehabilitasyon süreci oldukça iyi geçerken, yıldız futbolcunun artık işin psikoloji kısmını da atlattığı öğrenildi. Tamamen iyileşip futbola dönmeye odaklanan 29 yaşındaki oyuncu için sağlık heyetiyle de sürekli görüşmeler yapılıyor.

Terim de istiyor

Linnes ve Şener Özbayraklı ile sözleşme uzatmayacak olan Galatasaray'da göreve devam etmesi durumunda Fatih Terim sağ bek rotasyonunu Yedlin ve Omar'la oluşturmayı planlıyor. Bu nedenle Omar'ın sezon başı hazırlık kampına katılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Metin Karabaş



