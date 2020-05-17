Galatasaray'da Mariano'nun kontratının bitiyor olması nedeniyle sağ bek pozisyonu için Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui gündeme gelmişti.

Yunan ekibiyle sözleşmesinin sonuna gelen Norveçli oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtilse de olası transferin Fatih Terim tarafından veto edildiği aktarılmıştı.

İngiltere'de forma giymek isteyen oyuncu, burada da aradığı teklifi bulamayınca takımda kalmaya karar verdi. Sportime'ın iddiasına göre 28 yaşındaki sağ bek, talep ettiğinden daha düşük bir tutara Olympiacos'a imza atmaya hazırlanıyor.