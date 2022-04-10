Omar Elabdellaoui: Küçük hatalar kötü sonuçlara sebep olabiliyor

Süper Lig 'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'ye kaybeden Galatasaray 'da yaşadığı talihsiz kaza sonrası pes etmeyerek gördüğü tedaviler sonrasında yeniden sahalara dönen Omar Elabdellaoui, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Omar’ın maç sonrası değerlendirmeleri şu şekilde:

“Kötü bir gündü bizim için. Bu tür maçlarda düelloları kazanmamız, mücadeleyi tam bir şekilde vermemiz gerekiyor. Performansımız iyi değildi. Detaylar çok önemli bu maçlarda. Bir bahane olamaz ama ikinci gol öncesinde Taylan’a elle yapılan bir hareket var. Bu da bir faktör. Takımda iyi veya kötü zamanlar oluyor. Burada tek başına bir şey söyleyemem. Herkes kendini adıyor. Küçük detay hataları kötü sonuçlara sebep oluyor.”