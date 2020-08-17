Omar Elabdellaoui: Başlamak için sabırsızım!

Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreni ile birlikte kendisini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'a bağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fas asıllı Norveçli futbolcu, Galatasaray ailesine katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum" diyen Elabdellaoui, "Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.