Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri'nin sponsoru olduğu trofe kapsamında düzenlenen Olympos Regatta'nın ikinci gününde, rüzgar şartları sebebiyle start bir saat ileri alındı. Aradıkları rüzgarı bulan yelkenciler, Moda Deniz Kulübü önünden verilen startın ardından Prens Adaları'na doğru seyretti. "Yeni rüzgarlara yelken aç" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda kupayı ise Akkim Cheese takımı kazandı. Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'da düzenlenen ve nefes nefese geçen Olympos Regatta'nın sınıf birincileri ise şu şekilde:

* IRC 0 Sınıfı: Kinowa

* IRC I Sınıfı: Team Linea Rossa

* IRC II Sınıfı: Akkim Cheese

* IRC III Sınıfı: Hedef Yelken 29

* IRC IV Sınıfı: Alize G28

* Gezi Sınıfı: Carpediem

* Spor Sınıfı: Kalamış Yelken - Kabkom

35 TAKIM YARIŞTI

Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta'nın ilk gününde 36 takım, ikinci gününde ise 35 takım yarıştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyondaki takım çeşitliliği arttı. En önemli yelken kulüplerinin yanı sıra süt ürünleri, telekomünikasyon, endüstri, teknoloji, spor giyim, bankacılık, e-ticaret ve eğitim gibi sektörlerden markaların takımları Olympos Regatta'ya renk kattı.

Yarışın en dikkat çeken takımlarından biri ise kadınlardan kurulu ekibiyle Eker Efsane Ladies - Das Carina takımıydı. Takımın dümenciliğini ise Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel yaptı. Nevra Eker Güryel, aynı zamanda yarışın tek kadın dümencisi idi. Eker 40 takımının dümenciliğini ise Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker yaptı.

Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta, ilk kez İstanbul Boğazı'nda düzenlenmesi sebebiyle pek çok genç yelkencinin Boğaziçi'nde yarışmasını sağladı. Organizasyona katılan yelkenciler, yarış boyunca büyük heyecan yaşadıklarını ve unutulmaz bir yarış deneyimi ile hafta sonunu tamamladıklarını belirtti.

Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta, 2021 yılında ise yine Moda - Tirilye, Tirilye Koyiçi Yarışları ve Tirilye-Moda etapları ile gerçekleştirilmeye devam edecek.

DHA