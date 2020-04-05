Fransız basketbolunun en büyük efsanelerinden Tony Parker, EuroLeague'de mücadele eden LDLC ASVEL'in sahibi konumunda.

Tony Parker, LDLC ASVEL için yatırımcı aradığı dönemde kendisine Olympique Lyon'un sahibi ve başkanı Jean-Michel Aulas kendisine yardımcı olmuştu.

L'Equipe'in haberine göre 10 aydır birlikte çalışan ikilinin iş ortaklığı farklı bir noktaya ilerleyebilir. 71 yaşındaki Lyon'un patronu Aulas, sahibi olduğu kulüpte başkanlığı 2023 yılında Tony Parker'a devredebilir.

Fransız futbolunun en önemli figürlerinden Parker, bir basketbol takımının sahibi olmanın yanı sıra bir futbol kulübüne de başkanlık yapma ihtimalini kazanabilir.