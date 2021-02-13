İspanol devi Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, yaz aylarında takımdan ayrılabilir. Marca'ya göre 33 yaşındaki oyuncu, Real Madrid ile sözleşme uzatma noktasında aceleci davranmıyor. Önümüzdeki aylarda Real Madrid'den ayrılmaya karar verebileceği belirtiliyor.

Fransız basını ise Olympique Lyon'un Benzema ile ilgilendiğini belirtti. Başkan Aulas'ın Benzema'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atabileceği aktarılmakta.

Real Madrid ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Benzema, 2009'da 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'dan İspanyol devine transfer olmuştu.