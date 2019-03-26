SportsPro'nun haberine göre Fransa'nın ünlü futbol kulübü Olympique Lyon, Fransız basketbol kulübü LDLC ASVEL ile yatırım adına görüşmeler yaptığını doğruladı.

Tony Parker'ın sahibi olduğu LDLC ASVEL, önümüzdeki iki sezonu EuroLeague'de geçirmeye hazırlanırken kaynak arayışlarını da sürdürüyordu.

Parker, Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas ile bir görüşme yapmak istediğini belirtmişti. Yerel gazetecilere verdiği röportajda, "Jean-Michel Aulas ile ilgili hep olumlu düşüncelerim vardı. Kendisine Lyon'da yaptıklarından dolayı büyük saygı duyuyorum. Jean-Michel bir öncüdür" demişti.

Sonrasında Lyon, ASVEL'e yatırım sağlamak adına görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Lyon şehrinin iki takımının bu anlaşma ile çok daha iyi bir iş birliği ortamı sağlamaları bekleniyor.



