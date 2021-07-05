2020/2021 sezonu yaz transfer döneminde o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu. beIN Sports'ta yer alan habere göre; Lyon, 20 yaşındaki stoperi Belçika temsilcisi OH Leuven'e 1 yıllığına kiraladı.

Cenk Özkaçar'ın birçok oyuncunun gelişiminde önemli bir durak olan Belçika'dan tecrübe kazanıp Lyon'a hazır bir şekilde dönmesi bekleniyor. Lyon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk, Fransız ekibinde 1 maçta görev aldı.

Geçtiğimiz yaz 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Altay'dan Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki savunmacı, Fransız ekibinin A takımı ile sadece Fransa Kupası'nda 10 dakika süre aldı.

Lyon'da oynayan ilk Türk

Lyon'un Nisan 2021'de Fransa Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı Monaco mücadelesine yedek başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 80. dakikada Leo Dubois'in yerine oyuna dahil olmuş ve Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştu.

'Tek hedefim gelişimime devam etmek'

Maçın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Özkacar, "Takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek. Tüm herkese bana verdiği destekler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.





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