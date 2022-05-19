Euroleague Final Four'da Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos'u son saniye basketiyle 77-74 devirdi. O son saniye basketini atarak temsilcimize final biletini getiren ve maçın kahramanı olan Vasilije Micic o anları anlattı ve zaferi yorumladı.

İşte Micic'in sözleri:

"Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir top soktum, çok mutluyum bize finale çıkma özelliğini verdi. Daha önce Pire'deki son maçta erken şut kullanmıştım, o gün kaçmıştı bugün girdi. Bugün biraz garip başladım, ben hiçbir zaman maçı planlamam, Larkin'den ekstra katkı aldık ilk yarıda, sonrasında kendime inanmam gerektiğini düşündüm. Enerjim çok düştü kaçırdığım şutlarla beraber böyle maçlarda bir saniyede her şey olabilir eğer yapamıyorsan kötü karakterin vardır, sadece sabırlı kalmakla alakalıydı, hep kaçırdım ama en sonda soktum."

'Olympiakos ve Fenerbahçe taraftarı...'

"Bu şehir benim, evimde hissediyorum. Bu şehirdeki çocukları mutlu ettiysem ne mutlu bana. Ben Sırbistan'da büyüdüm bu benim için normal bir atmosfer. Olympiakos ve Fenerbahçe taraftarını ben hep duyuyorum taraftarları mükemmel. Bu bir basketbol , dövüş maçı değil, akıllı olmanız lazım, sonuna kadar mücadele etmeniz lazım."

'Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gururluyuz'

Micic son olarak Türkiye’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken, “19 Mayıs’ın bir bayram olduğunu biliyorum. Bir parçamız Türkiye milletiyleydi. Çünkü Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bunun için çok gururluyuz. Umarım bu galibiyetle birlikte iyi hissediyorlardır. Umarım daha da iyi hissederler” diyerek sözlerini noktaladı.