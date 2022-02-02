Olympiakos - Panaitolikos maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde son haftalarda düşüş yaşayan Olympiakos, oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet aldı. Yapılan üst üste puan kayıpları en yakın takipçisi Paok ile arasında ki puan farkını 9’a indirdi. Bu sezon iç saha performansıyla göz dolduran Olympiakos, ligde evinde mağlubiyeti bulunmayan tek takım. Savunmasıyla güven veren ev sahibi ekip, iç sahada oynadığı son 5 maçta sadece 1 gol yedi.

Panaitolikos mücadele ettiği son 5 maçta 3 galibiyet alırken, bu maçlarda 8 gol atmayı başardı. Her ne kadar son 2 deplasman maçında toplamda 6 gol atsalar da Olympiakos savunmasını aşmakta zorlanacaklardır.

Karşılaşmada ev sahibi takım puan yada puanlara yakın taraf olurken, karşılaşmanın az gollü 3.5 gol barajı altında tamamlanmasını bekleyebiliriz.