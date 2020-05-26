Olympiakos Galatasaraylı Henry Onyekuru için devrede

Galatasaray'a, Henry Onyekuru transferinde rakip çıktı. Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında mutlaka kalmalı dediği Nijeryalı oyuncu için, Olympiakos'un da devreye girdiği öne sürüldü.

Yönetim, Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için Monaco kulübü ile temas kurarken, Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un da aynı yolu izleyeceği belirtildi.

Galatasaray ve Olympiakos, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı isterken; Fransız ekibi mali tedbir olarak içlerinde Onyekuru'nun da olduğu çok sayıda futbolcusunu satış listesine koydu.

Pire temsilcisinin, Nijeryalı oyuncu için Monaco'nun transfer politikasının değişmesini bekleyeceği ifade edildi.

Diğer yandan Yunan basınından bir diğer transfer iddiası ise bonservisi APOEL Nicosia'da olan ve şu anda kiralık olarak Panathinaikos forması giyen Ghayas Zahid için geldi. TRTSpor'a konuşan APOEL Nicosia başkanı Prodromos Petrides, "Zahid için Galatasaray ya da başka bir takımdan teklif almadık. Önceliğimiz Zahid'i yeni sezonda takımımızda kullanmak" dedi.

İlgili Haberler Steven Gerrard en iyi 11'ini belirledi







