Olympiakos - Fenerbahçe (CANLI)

5 puanlı Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda direkt rakibi olan 6 puanlı Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını devam ettiren Sarı-Lacivertliler sahasında 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak ve gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Derbi galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de bu önemli maç öncesinden 3 eksik bulunuyor. Kaleci Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın yanı sıra Mesut Özil sakatlığı nedeniyle Yunanistan deplasmanına götürülmedi.





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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

DİREK

18' Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekip, yakın köşeye çok sert vurdu ancak direk gole izin vermedi.

20' Bu kez de İrfan sol kanattan içerdeki Berisha'ya servisi yaptı fakat Alman forvetin şutu yandan auta çıktı.

21' Savunmadan seken topla buluşan Lala, sağ çaprazdan topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

31' Olympiakos atağını kale önünde uzaklaştırmak isteyen Sosa gelişigüzel vurdu, top El Arabi'ye çarpıp kaleye yöneldi. Ancak Berke Özer hazırlıksız olmasına rağmen çok iyi uzandı ve topu kornere tokatladı.

37' Sol kanatta topla buluşan Onyekuru penaltı noktası üzerindeki El Arabi'yi gördü. El Arabi uzak köşeye ters bir vuruş yaptı ancak top yandan auta çıktı.

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Olympiakos - Fenerbahçe 11'ler

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi.

Fenerbahçe: Berke, Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Berisha.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca son dakika sakatlığı bulunan Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

Olympiakos ligde lider

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.