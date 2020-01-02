Fenerbahçe Beko, Turkis Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu sezon beklenenin altında bir performans ortaya koyan Sarı-Lacivertliler’de sakatlıklar yeniden baş gösterdi. Zaten sezon başından bu yana, sakatlık nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı pota altında Kanarya bu kez 3 uzunundan da yoksun sahaya çıktı. EuroLeague'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Lacivertliler, 18 takımın mücadele ettiği ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

Olympiakos ise yaptığı 16 maçın 6’sını kazandı, 10’unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor. Olympiakos, geçen sezon ligde Panathinaikos maçına çıkmadığı için 2. lige düşürülmüştü. Kırmızı-Beyazlılar bu ligde B takımıyla mücadele ediyor, Avrupa’da ise Euroleague kadrosuyla oynuyor.

TSİ 22:00’de Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

Malcolm, Euroleague sahnesinde

Vesely’den bu sezon yararlanamayan ve beklenen katkıyı veremeyen Lauvergne’in coach Obra’nın tercihiyle kadroya dahil edilmemesine bir de Ahmet Düverioğlu’nun sakatlığı eklendi. Pivot pozisyonunda bir tek Ahmet’in eline bakan hatta Williams’ı zaman zaman 5 pozisyonunda oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısına 3 pivotu olmadan sahaya çıktı. Kanarya boyalı alanda, bir tek yeni transfer Malcolm’la mücadele veriyor.

Fenerbahçe formasıyla Euroleague’de ilk kez boy gösterecek ABD’li uzun, Süper Lig’de ise pazartesi gün Büyükçekmece maçında sahaya çıkmış ve 11 dakikada 8 sayı, 6 ribaunt 1 asist üretmişti.







