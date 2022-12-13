Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'nin 13. haftasında deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. EuroLeague'deçıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Sarı Lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor. Yunan temsilcisi ise 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle mücadele ediyor. Kanarya'da sakatlar listesine Wilbekin, Bjelica ve Pierre'in ardından Türk Telekom karşısında sakatlanan Johnathan Motley de eklendi. Motley'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko; Wilbekin, Bjelica, Pierre gibi yıldızlarından yoksun çıktığı ALBA Berlin deplasmanında 104-75 kazanarak 12. maçındaki 10. galibiyetini aldı. Kanarya, 104 sayı ile bu sezon deplasmandaki en yüksek takım sayısına ulaşırken 12 kişilik kadroda 8 isim, çift haneli skorlarla maçı tamamladı.

Sarı Lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 8 Aralık Perşembe günü Berlin’de ALBA Berlin’e konuk oldu. Dimitris Itoudis'in öğrencileri, rakibini 75-104 yenerek 12. maçında 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. 8 oyuncunun çift haneli sayılarda skor ürettiği takımda Carsen Edwards ve Marko Guduric 13’er sayıyla oynadı.

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak ve Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Damir Javor hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Dimitris Itoudis: Bizi çok zor bir karşılaşma bekliyor

Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Final Four hedefi için kurulmuş, çok iyi basketbol oynayan, kadro olarak doğru kimyaya sahip ve tüm oyuncularıyla birlikte sağlıklı bir durumda bu maça çıkabilecek bir takımla karşılaşacağız. Biz ise kadro olarak sorunlar yaşıyoruz ancak parkede mücadelemizi vereceğiz. Zorluklarımızın neler olduğunu biliyoruz. Karşımızda her şeye sahip, çok iyi ve örnek basketbol oynayan, çok iyi bir teknik ekibe sahip bir rakip olacak. Bizi çok zor bir karşılaşma bekliyor." dedi.

Devin Booker: Bizim için önemli bir meydan okuma olacak

Olympiacos maçı öncesi konuşan Devin Booker ise "Bizim için önemli bir meydan okuma olacak ve biz buna hazırız. Şu anda çok fazla eksiğimiz var ancak bunun hiçbir şeyi değiştirmemesi gerekiyor. Atina’ya gidip galibiyet adına savaşmak için kararlıyız. Amacımız bu ve bunu başarabilmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.