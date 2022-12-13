Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)
Turkish Airlines EuroLeague'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, 13. hafta maçında Olympiakos’a konuk oluyor. Son maçında ALBA Berlin'i gövde gösterisi yaparak deplasmanda 104-75 mağlup eden Dimitris Itoudis'in öğrencileri, Yunanistan'da da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibi haberimizde.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'nin 13. haftasında deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de çıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Sarı Lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor. Yunan temsilcisi ise 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle mücadele ediyor. Kanarya'da sakatlar listesine Wilbekin, Bjelica ve Pierre'in ardından Türk Telekom karşısında sakatlanan Johnathan Motley de eklendi. Motley'in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı Lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 8 Aralık Perşembe günü Berlin’de ALBA Berlin’e konuk oldu. Dimitris Itoudis'in öğrencileri, rakibini 75-104 yenerek 12. maçında 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. 8 oyuncunun çift haneli sayılarda skor ürettiği takımda Carsen Edwards ve Marko Guduric 13’er sayıyla oynadı.
1. Çeyrek Sonucu | Olympiakos 31-11 Fenerbahçe Beko
İlk Yarı Sonucu | Olympiakos 58-31 Fenerbahçe Beko
Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı saat 21.00'de başladı. S Sport'tan naklen yayınlanan ve Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Damir Javor hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.