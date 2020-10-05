Galatasaray'a 2013 yılında gelen ve sırasıyla Gaziantepspor ve Real Sociedad'ta kiralık olarak forma giyen ardından Leipzig'e 15 milyon euroya satılan Bruma burada geçirdiği 2 sezonun ardından PSV Eindhoven'a 12 milyon euroluk bonservisle gönderilmişti.

Olympiakos, geçen sezonu PSV'de geçiren Portekizli futbolcu Bruma'yı kiraladıklarını resmen açıkladı.

Bruma geçen sezon PSV formasıyla 31 maçta 5 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Bu sezon başında PSV formasıyla 4 maça çıkan Portekizli 2 asistle oynadı.