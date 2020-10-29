Geçtiğimiz sezon oynadığı basketbol ile avrupa'ya damgasını vuran Ergin ataman yönetiminde anadolu Efes, bu sezona ise istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Lacivert-Beyazlılar, Turkish Airlines EuroLeague’in 6. haftasında bugün deplasmanda Yunanistan'nın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncusu Shane Larkin, sezonu açıyor. Sakatlığı nedeniyle henüz bu sezon forma giyemeyen yıldız oyuncu, Olympiacos maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. İstanbul'a gelen ve salı günü sağlık kontrolünden geçen Shane Larkin, Anadolu Efes'in Olympiacos ile oynayacağı mücadelede şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Yıldız oyuncu, son iki EuroLeague sezonuna Efes formasıyla damga vurmuştu.

Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 6. maç döneminde 30 Ekim 2020, Cuma günü Yunanistan’ın Olympiacos takımına konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ergin Ataman, Shane Larkin’i oynatmak istiyor

Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBa Berlin'i mağlup etti. İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Sakatlığı nedeniyle Mart ayından bu yana forma giyemeyen Larkin de bu sezon ilk kez kadroya alındı. Ergin ataman, ABD’li guardı oynatmak istediğini açıkladı.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 691. maçına çıkacak

Avrupa arenasındaki 691. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 690 karşılaşmada 389 galibiyet ve 301 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,4) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 443. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 442 karşılaşmada 232 galibiyet ve 210 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,5) elde etti.

20 galibiyet ve 24 mağlubiyet

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 44 kez karşılaşırken, temsilcimiz, 20 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta takımımız bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 40 karşılaşmada takımımız 19 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

Asvel Villeurbanne maçı ertelenmişti

Efes'in Turkish Airlines Euroleague’in beşinci haftasında LDLC Asvel Villeurbanne ile oynayacağı karşılaşma rakibimizde tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmiş, Olympiacos ise Almanya’nın Bayern Münih takımına deplasmanda 74-68 yenilmişti. Euroleague’de beşinci haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet ile 14. sırada, Olympiacos ise üç galibiyet ve iki mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.