Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 12. hafta karşılaşmasında Yunanistan’ın Olympiacos takımına konuk oluyor. 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Real Madrid karşısında sona eren temsilcimiz rozlu deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Anadolu Efes 11 maçta 8 galibiyet ile 4. sırada. 6 galibiyetli Olympiakos ise 5. sırada bulunuyor.

Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Atina’daki Barış ve Dostluk Spor Salonu’ndaki ve TSİ 19.45’te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Anadolu Efes 633. maçına çıkacak!

Avrupa arenasındaki 633. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 632 karşılaşmada 348 galibiyet ve 284 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,1) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 385. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 384 karşılaşmada 191 galibiyet ve 193 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,7) elde etti.

Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 40 kez karşılaşırken, temsilcimiz 17 galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 36 karşılaşmada ise Anadolu Efes 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Real Madrid takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 82-84 mağlup olmuş, Olympiacos ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına deplasmanda 83-75 yenilmişti. Euroleague’de 11. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve üç mağlubiyet ile dördüncü sırada, Olympiacos ise altı galibiyet ve beş mağlubiyet ile beşinci sırada yer alıyor.