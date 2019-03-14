Olympiakos’un Adriyatik Ligi yönetimine resmi mektup gönderdiği iddiası gündemde yer buldu.

Adriyatik Ligi ABA, Yunanistan Ligi’nde önce Panathinaikos, daha sonra da Federasyon ile karşı karşıya gelen Olympiakos için gelecekte seçeneklerden biri olarak gözüküyor.

Pire ekibinin Yunanistan Ligi’nden ayrılarak Adriyatik Ligi’ne katılmak istediği iddia edilmişti ancak Yunanistan menşeli gazete Live Sport’un iddiasına göre Olympiakos, ABA’ya ligdeki pay sahiplerinin durumundan organizasyon kurallarına kadar detaylı bilgi isteyen bir mektup gönderdi.

ABA CEO’su Kresimir Novosel’in gazeteye yaptığı açıklama şöyle:

“Olympiakos’un bizimle temas kurduğu doğru. Ligimize katılmak konusunda ilgili olduklarına dair bilgilendirildi ve bu ilgi, aldığımız mektup ile resmiyete döküldü. Yunanistan temsilcisi ligin işleyişi, pay sahiplerinin durumu, organizasyon kuralları ve ligimizin diğer özellikleri ile ilgili bilgi almak istedi.”

Bu iddia Panathinaikos‘un dün (13 Mart Çarşamba) ezeli rakibini kuralları çiğnemek ve Yunan yetkililere yabancı hakem talebiyle şantaj yapmak ile suçlamasının ardından gündeme düştü.

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