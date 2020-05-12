Olympiacos'tan Sloukas'a 3 yıllık kontrat teklifi

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Kostas Sloukas için eski takımı Olympiacos'un 3 yıl - 5 milyon Euro'luk bir kontrat teklifinde bulunduğu iddia edildi.

12 Mayıs 2020, Salı 15:58 Son Güncelleme:
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Olympiacos'tan Sloukas'a 3 yıllık kontrat teklifi

Turkish Airlines EuroLeague'de önümüzdeki sezon iddialı olmak isteyen Yunanistan ekibi Olympiacos, Fenerbahçe Beko forması giyen eski oyuncusu Kostas Sloukas'ın peşini bırakmıyor. 

Yunanistan sitesi Redgoal'un iddiasına göre Fenerbahçe ile 1 yıl - 2 milyon Euro'luk bir kontratı kalan Sloukas için Olympiacos, 3 yıl - 5 milyon Euro'luk bir kontrat sunmaya hazırlanıyor. 

Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza atan ve iyi bir kazanç sağlayan oyuncunun eski takımı Olympiacos'a dönmeye sıcak baktığı aktarılıyor. 

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