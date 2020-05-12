Turkish Airlines EuroLeague'de önümüzdeki sezon iddialı olmak isteyen Yunanistan ekibi Olympiacos, Fenerbahçe Beko forması giyen eski oyuncusu Kostas Sloukas'ın peşini bırakmıyor.

Yunanistan sitesi Redgoal'un iddiasına göre Fenerbahçe ile 1 yıl - 2 milyon Euro'luk bir kontratı kalan Sloukas için Olympiacos, 3 yıl - 5 milyon Euro'luk bir kontrat sunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza atan ve iyi bir kazanç sağlayan oyuncunun eski takımı Olympiacos'a dönmeye sıcak baktığı aktarılıyor.