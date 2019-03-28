Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde Play-Off yarışında büyük önem taşıyan maçta Yunanistan temsilcisi Olympiacos, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadele öncesinde Olympiacos, sakatlık problemleriyle baş etmeye çalışıyor.

Ev sahibi ekipte, takımın yıldızı Vassilis Spanoulis ve bu sezon kritik anlardaki katkılarıyla dikkat çeken Janis Strelnieks'in sakatlıkları nedeniyle forma giyememeleri bekleniyor.

David Blatt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Spanoulis ve Strelnieks oynayamayacak. Bu konuda üzüntü yaşasak da yapabilecek bir şey yok. Mücadelemizi sürdürmeye devam etmeliyiz" dedi.