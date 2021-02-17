Olympiacos’ta Aaron Harrison Anadolu Efes maçında yok

Olympiacos‘un Mesolloghi’yle oynadığı hazırlık maçında Harrison, sırtından kas spazmı yaşamıştı.
Olympiacos‘ta Harrison’ın yanı sıra Kostas Papanikolaou da Anadolu Efes karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Yunan ekibinde son 2 maçı sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sasha Vezenkov ise oynayabilecek.
Olympiacos, EuroLeague’de oynadığı son 4 maçı kaybetti ve 11-13’lük derecesiyle 12. sırada bulunuyor. Efes ise Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak karşılaşma öncesi 13-10’luk derecesiyle 8. sırada. (Kaynak: Eurohoops)