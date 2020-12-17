Olympiacos - Valencia maç sonucu: 85-96

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk etti. Valencia, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 96-85'lik skorla kazanmayı başardı.

Deplasmanda Barcelona ve Kızılyıldız'ı mağlup ederek evine dönen Olympiacos, iç sahadaki üst üste 2. yenilgisini aldı. Yunan ekibi toplamda da 13. maçındaki 6. yenilgisini aldı. Valencia Basket hem toplamda hem de deplasmanda üst üste 2. galibiyetini alırken toplamda da 14. maçında 9. galibiyetini elde etti.

Valencia'da Bojan Dubljevic; 20 sayı, 9 ribaunt ile öne çıkarken Derrick Williams 16, Nikola Kalinic 14 sayıyla oynadı. Olympiacos'ta Kostas Sloukas; 18 sayı, 7 asist ile takımın en etkili ismi olurken Shaquielle McKissic 16 sayı üretti.