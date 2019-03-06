Olympiacos - Panathinaikos geriliminde son nokta: Çinli hakem!

Yunan basketbolunun iki devi Olympiacos ile Panathinaikos arasındaki gerilim artıyor.

06 Mart 2019, Çarşamba 11:41
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Olympiacos - Panathinaikos geriliminde son nokta: Çinli hakem!

Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde #Olympiacos'a karşı oynayacakları derbi maçında yabancı hakemler görev alırsa ligden çekileceklerine yönelik iddiaları yalanlamıştı.

Ezeli rakipler arasında gerilim artarken, Olympiacos'tan Panathinaikos'a ilginç bir öneri geldi.

Kulübün resmi Twitter hesabında paylaşım yapan Olympiacos şu ifadelere yer verdi:

"Çinli hakemler istediklerini söylediler. Daha sonra yabancı hakemlerle oynamayacakları konusunda tehditte bulundular. Onlara çözüm sunuyoruz."

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