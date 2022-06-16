Yunanistan ekibi Olympiacos, 37 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe forması giydi

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Valbuena, Yunan ekibi ile 121 maçta 14 gol ve 39 asistlik performansa imza attı ve bu süreçte 3 lig şampiyonluğu yaşadı



