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Olympiacos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena, Olympiacos ile olan sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

16 Haziran 2022, Perşembe 19:00 Son Güncelleme:
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Olympiacos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

Yunanistan ekibi Olympiacos, 37 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe forması giydi

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Valbuena, Yunan ekibi ile 121 maçta 14 gol ve 39 asistlik performansa imza attı ve bu süreçte 3 lig şampiyonluğu yaşadı

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