15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmasının ardından hangi takımla anlaşacağı merak edilen Marcelo'nun yeni adresi belli oldu. Yunanistan ekiplerinden Olympiacos, 34 yaşındaki Brezilyalı sol beki kadrosuna kattı.

Yunan ekibi transferi, "Gerçek bir futbol efsanesi Olympiacos katılıyor" sözleri ile duyururken, tecrübeli yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe iddiaları

15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e geçtiğimiz sezonun sona ermesi ile veda eden Brezilyalı futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Kariyerinde 58 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını da giyen Marcelo, Real Madrid macerasında toplam 546 maça çıkarken, 38 gol ve 103 asist kaydetmeyi başarmıştı.



