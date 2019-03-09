Olympiacos, kötü gidişe Buducnost deplasmanında son verdi: 76-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde Karadağ ekibi Buducnost, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk etti.

Rahat bir maç çıkaran konuk ekip, rakibini deplasmanda 89-76'lık skorla mağlup etti.

Olympiacos, Play-Off yarışında büyük yara almasına neden olan 5 maçlık mağlubiyet serisini bu galibiyetle sonlandırırken toplamda 25. maçında 13. galibiyetini elde etti.

Buducnost ise 25. maçında 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Olympiacos'ta Georgios Printezis 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nikola Milutinov da 15 sayı, 12 ribaunt ile öne çıktı. Ayrıca konuk ekipte Axel Toupane 13, Nigel Williams-Goss ve Sasha Vezenkov da 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.

Buducnost'ta Edwin Jackson ve Filip Barovic 13'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Norris Cole da 10 sayı üretti.