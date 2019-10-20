Olympiacos, Kemzura ile devam ediyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki mücadele eden Yunanistan temsilcisi Olympiacos'ta geçici olarak göreve getirilen Kestutis Kemzura'nın sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı açıklandı.

20 Ekim 2019, Pazar 22:39
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Olympiacos, Kemzura ile devam ediyor

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcisi Olympiacos, geçici olarak göreve getirdiği Kestutis Kemzura ile devam etme kararı aldı. 

Öncesinde David Blatt'in yardımcılığını yapan Kemzura, Blatt'in görevden ayrılması sonrası başantrenörlük görevine getirilmişti. Olympiacos, son yaptığı açıklamayla Litvanyalı koçun sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını açıkladı. 

EuroLeague'de Olympiacos'un başında çıktığı 2 maçtan 1'ini kazanıp 1'ini kaybeden Kemzura, takımda kalmak istediği fakat kadronun takviyeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti. 

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