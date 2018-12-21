Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Yunan ekibi Olympiacos, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Olympiacos, ilk çeyreği 20-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte 32-19'luk skorla farkı daha da arttıran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 52-33 üstün kapattı.
Maçın ikinci yarısında farkı korumayı başaran Olympiacos, 98-77'lik skorla rahat bir galibiyete ulaştı.
Olympiacos, son 7 maçtaki 6. galibiyetini alırken toplamda da 14. maçında 9. galibiyetini elde etti.
Gran Canaria ise 14. maçında 9. yenilgisini aldı.
Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis 21 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ile yıldızlaşırken Georgios Printezis 16, Zach LeDay 12 sayıyla maçı tamamladı.
Gran Canaria'da Siim-Sander Vene 15 sayıyla takımın en skoreri olurken Ondrej Balvin 12, Albert Oliver 10 sayı üretti.