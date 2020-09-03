Olympiacos, Garry Rodrigues transferini bitiriyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile sözleşmesinde kalan 1 yıllık süreye rağmen yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Al Ittihad ile görüşmelerde bulunan Yunanistan ekibi Olympiacos'un transferi bitirdiği aktarılmakta.

Yunanistan basınından Live Sport'un haberine göre Olympiacos, Gary Rodrigues'in transferinde mutlu sona ulaştı. 29 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu Yunanistan'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

Yunanistan'da daha önce de PAOK forması giyen ve sonrasında Galatasaray'a transfer olan Gary Rodrigues, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.