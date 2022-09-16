Kadrosunu Marcelo ve James Rodriguez gibi yıldızlarla güçlendiren Yunan ekibi Olympiacos, en son Marsilya'da oynayan ve bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu renklerine bağladı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anıldı

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalandığı açıklanırken, Bakambu'nun ismi bu yaz transfer döneminde Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

40 milyon Euro...

2014/15 sezonunu Bursaspor'da geçiren Bakambu, 7.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuş, 2017/18 sezonu devre arasında ise 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Yıldız futbolcu geçen sezon devre arasında Marsilya'ya imza atmıştı.



