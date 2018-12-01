Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde Yunan ekibi Olympiacos, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica'yı konuk etti.

Olympiacos, karşılaşmaya iyi başlasa da Buducnost oyundan kopmadı ve ilk çeyrek 25-20, ilk yarı da 44-37 sona erdi.

Üçüncü çeyrekte 32-14'lük skoru yakalayan Olympiacos, son çeyreğe 76-51 üstün girmeyi başardı.

Son çeyrekte de skorun kontrolünü sağlayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 92-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Olympiacos, 10. maçında 6. galibiyetini alırken 3 maçlık yenilgi serisi sonrası oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Buducnost ise 10. maçında 8. yenilgisini aldı.

Olympiacos'ta Zach Leday 21 dakikada; 28 sayı, 8 ribaunt, 42 verimlilik puanıyla maça damga vururken Spanoulis 17, Printezis 11 sayı üretti.

Buducnost'ta Earl Clark 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Nemanja Gordic 14, Edwin Jackson 12 sayıyla oynadı.