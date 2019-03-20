Olympiacos, Bayern Münih galibiyetiyle nefes aldı: 89-69

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

İlk çeyreğin sonunda yakaladığı skor avantajını maç sonuna kadar korumayı başaran ev sahibi ekip, karşılaşmadan 89-69'luk skorla galip ayrıldı.

Bu maç öncesinde son 2 iç saha maçını, toplamda ise son 7 maçının 6'sını kaybeden Olympiacos, Bayern galibiyetiyle Play-Off yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Yunanistan temsilcisi 27. maçında 14. galibiyetini alırken Bayern Münih'in de 12 galibiyette kalmasını sağladı.

Olympaicos'ta Zach LeDay 23 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken Nikola Milutinov 20 sayı, Briante Weber da 12 sayı, 8 ribaunt ile oynadı.

Bayern Münih'te Petteri Koponen 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Devin Booker 13, Nihad Dedovic 10 sayıyla maçı tamamladı.