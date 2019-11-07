Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 7. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sezona Barcelona yenilgisi ile başladıktan sonra oynadığı 4 maçı da kazanan temsilcimiz, geçtiğimiz hafta bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda mağlup olmuştu.

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Maç başladı.

Karşılaşmaya Nikola Milutinov ve Vassilis Spanoulis'in sayılarıyla etkili başlayan Olympiacos, 7:04 kala 9-4'lük üstünlüğü yakaladı. Rakibine Micic'in üçlükleriyle cevap veren temsilcimiz, 6:13 kala 9-10 ile öne geçti. Üstünlüğü yeniden yakalayan Olympiacos, 3:01 kala Spanoulis'le skoru 16-13 yaptı. Kalan bölümde 3 sayılık skor avantajını sonuna kadar sürdüren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 24-21

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, üstünlüğü yakaladı. 7:03 kala Efes, 28-29 ile sadece 1 sayı önde olmasına rağmen ilk 5 dakika geçilirken skoru 33-38 yaptı. Sonrasında temsilcimiz, 15-2 ile devreyi sonlandırdı ve ilk yarı 35-53 sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 35-53

Olympiacos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Barış ve Dostluk Salonu’nda TSİ 22:00’de başlayan karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa'daki 665. maçı...

Avrupa arenasındaki 665. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 664 karşılaşmada 368 galibiyet ve 296 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,4) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 417. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 416 karşılaşmada 211 galibiyet ve 205 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,7) elde etti. Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 42 kez karşılaşırken, temsilcimiz 18 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 38 karşılaşmada temsilcimiz 17 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in altıncı haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos Opap takımına deplasmanda 70-86 mağlup olmuş, Olympiacos ise İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına evinde 90-65 yenilmişti. Euroleague’de altıncı haftanın ardından Anadolu Efes dört galibiyet ve iki mağlubiyet ile altıncı, Olympaicos ise iki galibiyet ve dört mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.