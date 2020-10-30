Olympiacos - Anadolu Efes (CANLI)

Geçtiğimiz sezon oynadığı basketbol ile EuroLeague'e damgasını vuran Ergin ataman yönetiminde Anadolu Efes, bu sezona ise istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Lacivert-Beyazlılar, Turkish Airlines EuroLeague’in 6. maç döneminde bugün deplasmanda Yunanistan'nın Olympiacos ekibi ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncusu Shane Larkin, sezonu açıyor. Sakatlığı nedeniyle henüz bu sezon forma giyemeyen yıldız oyuncu, Olympiacos maçıyla birlikte sahalara döndü.

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Karşılaşmaya iki takım da hücumda son derece etkili başladı. Simon ve Dunston ile sayılar bulan temsilcimiz, 6:02 kala 10-14'lük skorla üstün olan taraftı.

Bryant Dunston, EuroLeague tarihine geçti!

Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncularından Bryant Dunston, ilk çeyreğin bitimine 5:50 kala Olympiacos'tan Kostas Papanikolaou'ya yaptığı blok ile EuroLeague kariyerinde 250. bloğunu yaptı. Papanikolaou'yu durduran Dunston, 250 ile EuroLeague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu oldu.

Micic'in de devreye girdiği Anadolu Efes, 2:42 kala skoru 18-24'e getirdi.

Larkin sezonu açtı

Geçtiğimiz sezonun iptal olmadan önceki son maçında Olympiacos'a karşı forma giyen Shane Larkin, bu sezonu da Olympiacos karşısında açtı. Bu sezonki ilk EuroLeague maçına, ilk çeyreğin bitimine 51 saniye kala dahil oldu.

Son bölümde Hassan Martin ve Printezis ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-29 ile noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Olympiacos 26-29 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe Pleiss ve Micic'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 7 dakika kala Larkin'den gelen üçlükle skoru 28-41'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşasa da Olympiacos, farkı azaltarak devreyi 38-44 ile tamamlamayı başardı.

İLK YARI SONUCU: Olympiacos 38-44 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğe Octavius Ellis ve Shaquielle McKissic'in sayılarıyla etkili başlayan Olympiacos, 7:34 kala 47-44 ile üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Singleton, Micic ve Beaubois ile sayılar bulan temsilcimiz, 1:56 kala 52-61 ile üstün olan taraftı. Temsilcimiz Anadolu Efes, çeyreği de 57-63 ile önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Olympiacos 57-63 Anadolu Efes

Larkin devrede!

Son çeyrekte Anadolu Efes, Shane Larkin'in üst üste sayıları ile farkı açmayı başardı. Larkin'in üst üste iki üçlük ve sonrasında serbest atış çizgisindeki isabetleri ile temsilcimiz, 4:47 kala skoru 63-75'e getirdi.

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Ergin Ataman, Shane Larkin’i oynatmak istiyor

Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBa Berlin'i mağlup etti. İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Sakatlığı nedeniyle Mart ayından bu yana forma giyemeyen Larkin de bu sezon ilk kez kadroya alındı. Ergin ataman, ABD’li guardı oynatmak istediğini açıkladı.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 691. maçına çıkacak

Avrupa arenasındaki 691. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 690 karşılaşmada 389 galibiyet ve 301 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,4) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 443. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 442 karşılaşmada 232 galibiyet ve 210 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,5) elde etti.

20 galibiyet ve 24 mağlubiyet

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 44 kez karşılaşırken, temsilcimiz, 20 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta takımımız bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 40 karşılaşmada takımımız 19 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

Asvel Villeurbanne maçı ertelenmişti

Efes'in Turkish Airlines Euroleague’in beşinci haftasında LDLC Asvel Villeurbanne ile oynayacağı karşılaşma rakibimizde tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmiş, Olympiacos ise Almanya’nın Bayern Münih takımına deplasmanda 74-68 yenilmişti. Euroleague’de beşinci haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet ile 14. sırada, Olympiacos ise üç galibiyet ve iki mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.