Olympiacos - Anadolu Efes (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde Yunanistan’ın Olympiacos takımına konuk oluyor. 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Real Madrid karşısında sona eren temsilcimiz, zorlu deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Anadolu Efes 11 maçta 8 galibiyet ile 4. sırada, 6 galibiyetli Olympiacos ise 5. sırada bulunuyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 25-12

İLK YARI SONUCU: 48-46

Karşılaşmaya etkili başlayan Olympiacos, ilk 2 dakikayı 6-2 önde geçti. Printezis'in basketleriyle ev sahibi, 6:22 kala skoru 10-2'ye getirdi. Printezis ve Milutinov ile pota altından isabetler bulmaya devam eden Olympiacos, 4:21 kala 16-4 üstünlüğü yakaladı. Son 2 dakikaya da 23-8 ev sahibinin üstünlüğüyle girildi. Kenardan gelen Simon ile etkili olmaya çalışan temsilcimiz, ilk çeyreği 25-12 noktaladı.

Temsilcimiz ikinci çeyreğe Moerman ve Larkin'in basketleriyle etkili başlayarak 6:55 kala farkı azalttı ve skoru 27-24'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm de 30-27 geçildi. Temsilcimiz Anadolu Efes, savunmada Toupane'ı durdurmakta zorlansa da Larkin ve Micic'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 48-46 sonlandırmayı başardı.

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Olympiacos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Bu akşam Atina’daki Barış ve Dostluk Spor Salonu’ndaki ve TSİ 19.45’te başlayan karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Anadolu Efes 633. maçına çıkacak!

Avrupa arenasındaki 633. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 632 karşılaşmada 348 galibiyet ve 284 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,1) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 385. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 384 karşılaşmada 191 galibiyet ve 193 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,7) elde etti.

Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 40 kez karşılaşırken, temsilcimiz 17 galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 36 karşılaşmada ise Anadolu Efes 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Real Madrid takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 82-84 mağlup olmuş, Olympiacos ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına deplasmanda 83-75 yenilmişti. Euroleague’de 11. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve üç mağlubiyet ile dördüncü sırada, Olympiacos ise altı galibiyet ve beş mağlubiyet ile beşinci sırada yer alıyor.