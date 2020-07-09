Olympiacos Aaron Harrison transferini açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi planlayan Olympiacos, Galatasaray'ın yıldızı Aaron Harrison'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

09 Temmuz 2020, Perşembe 14:08 Son Güncelleme:
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Olympiacos Aaron Harrison transferini açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezonda daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Yunan ekibi Olympiacos, son iki sezonu Galatasaray'da geçiren ABD'li oyuncu Aaron Harrison'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 

Olympiacos, bir süre önce anlaşmaya vardığı oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. 


Son iki sezonda Galatasaray forması altında sergilediği performansla dikkatleri çeken ve birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Aaron Harrison, geçtiğimiz sezon EuroCup'ta 15.9 sayı, 2.8 asist, 1.1 top çalma istatistikleri yakalamıştı. 


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