Geride bıraktığımız sezonun içinde Galatasaray ile yollarını ayıran Younes Belhanda'nın geleceği merak ediliyor. Montpellier ile sağladığı ön anlaşma bozulan, Galatasaray'a yeniden dönebileceği konuşulan Belhanda için daha önce de olduğu gibi yeniden Olympiacos iddiası gündeme geldi.

Nova Sports'un haberine göre Kostas Fortounis'in sakatlığı sonrası Olympiacos, yeniden Belhanda ismine yöneldi. Olympiacos, orta sahada yaşaması muhtemel sıkıntıyı Belhanda transferi ile çözmek istese de oyuncunun maddi taleplerinin düşmesi gerektiği aktarıldı.