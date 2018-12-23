Olmayan gole 1 sakat 1 cezalı

İlk yarıda çok ilginç pozisyonlar yaşandı. Beşiktaş’ın henüz maçın başında attığı golde topu filelere gönderen Dorukhan, yaşadığı sevinç sırasında sakatlandı.

Ancak gol, Lens’in eline çarpan top nedeniyle iptal edildi. Dorukhan ise sakatlığı geçmeyince kenara alındı ve yerini Babel’e bıraktı. Diagne de 20. dakikada attığı golden sonra sevinirken maskesini takınca sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Ancak VAR’a giden Cüneyt Çakır, pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti ve Diagne boş yere kart görmüş oldu. Yıldız futbolcu kartı iptal ettirmek için çok uğraşsa da, Çakır kararını değiştirmedi.