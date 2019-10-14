Kasımpaşa'nın Fransız sol beki Olivier Veigneau, Fransa ile Türkiye arasında EURO 2020 elemelerinde oynanacak karşılaşma öncesinde verdiği röportajda Türk taraftarlardan övgüyle bahsederken geleceğiyle ilgili de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ouest-France gazetesine konuşan 34 yaşındaki futbolcu şunları kaydetti:

"Bugüne dek Türkiye'de hiçbir taşkınlık olmadı. Taraftarlar maça geliyor, deplasman tribünü de hep dolu oluyor. Buna rağmen hiç olay çıkmıyor. Bu, örnek alınması gereken bir durum. Fransa'nın bazı bölgelerdeki deplasman yasağını bu nedenle üzüntüyle karşılıyorum. Türkiye, ateşli taraftarlarıyla meşhurdur ama İstanbul derbileri problemsiz geçer.

Kasımpaşa'da kontratımın bitmesine dokuz ay kaldı. Burada da aynı gelecekle yüzleşiyoruz. Çocuklarım okullarında mutlu. Oğlum, hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor. Kızım da aynı yolu takip edecek. Türkiye'de yaşamak beni rahatsız etmiyor. Zaten Nice'e üç saatlik uçuş mesafesindeyim. Şu anda ülkeme geri dönmek gündemimde değil. Kariyerime futbolcu veya kulüp içinde başka bir görevde devam edip etmeyeceğimi yönetimle konuştuktan sonra göreceğiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler