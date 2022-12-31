Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla harika bir performans gösteren Olivier Giroud, Milan'daki kariyerine devam edecek...

Milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olma unvanını elde etmişti

Tecrübeli golcü, Avustralya karşısında attığı 2 gol sonrası Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanına 51 golle ortak olmuştu.

Alınan bilgiye göre İtalyan temsilcisi, geçen sezon Serie A'da kazanılan lig şampiyonluğunda kilit rol oynayan 36 yaşındaki forvetin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak. Giroud, bu sezon Milan adına çıktığı 19 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.