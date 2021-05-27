Yeni sezon adına bir golcü transferi gerçekleştirmeyi planlayan Fenerbahçe'ye gündemindeki isimler arasında yer alan Olivier Giroud'dan kötü haber geldi. Giroud'nun kendisine Fenerbahçe tarafından yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

Sport Mediaset'in haberine göre Milan, Olivier Giroud'nun transferi adına en istekli kulüp konumunda. Oyuncuyla ilgilendikleri ve hatta bu doğrultuda teklifte bulundukları belirtilen Fransız ekibi Lens ile Süper Lig'den Fenerbahçe'nin görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı belirtilmekte.

2018'den bu yana Chelsea forması giyen 34 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanmayarak takımdan ayrılacağı belirtilmekte. Olivier Giroud, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 31 maçta 11 gol atmıştı.