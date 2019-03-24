A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Fransa'nın AG2R La Mondiale takımı bisikletçisi Oliver Naesen, 110. Milan - Sanremo'yu lider Julian Alaphilippe'in hemen arkasında tamamlayarak kariyerinin ilk anıtsal yarış ikinciliğini elde etti. Yarıştan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belçikalı sporcu, Alaphilippe'in kazanmayı kesinlikle hak ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milan-Sanremo'yu ikinci sırada bitirmek benim için inanılmaz bir sonuç. Bu benim anıtsal yarışlardaki ilk podyumum. El üstünde tutacağım bir olay. Alaphilippe bugün ulaşılamazdı. Poggio'nun en güçlüsüydü. Kwiatkowski, Sagan, Trentin gibi hızlı bisiketçilere ve ters rüzgara karşı sprinte kalktı. Kesinlikle bugünün haklı kazananı oldu. Bu yarışa başlarken kendime olan güvenim yerindeydi ve ilk 10'da yer alacağımı düşünüyordum. Podyumun hayalini kuruyordum ama kesinlikle beklediğim bir sonuç değildi. Bu da artık büyük bir galibiyete hazır olduğumu gösteriyor, çünkü ülkem Belçika'nın Arnavut kaldırımlı klasikleri bana Milan - Sanremo'dan çok daha uygun. "