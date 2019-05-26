Tarihin en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 14 sezonluk Bayern Münih macerasında kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Oliver Kahn’ın ilginç bir anısı ortaya çıktı.

Agresif kişiliği ile tanınan Kahn, aktif futbolculuk döneminde bir yardım kuruluşunun etkinliğine katıldı. Alman futbol tarihini anlatan ‘Thor’ kitabının iddiasına göre ise ‘Titan’ lakaplı efsane gerçekleştirilen organizasyonda 9 yaşlarında olan bir grup çocuk ile penaltı atışı yaptı.

‘Alman zihniyeti’

Ağlarla buluşan her topun çocuklara yardım olarak geri döneceği etkinlikte ise Kahn kendisine gelen tüm şutları çıkardı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından ise 49 yaşındaki futbol adamı ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Kullanıcılar Kahn için, “Acımasız”, “Alman zihniyetini orada bile göstermiş” gibi ifadeler kullandı.