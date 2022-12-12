MENÜ

Oliver Giroud, Karim Benzema'yı aratmadı

Karim Benzema'nın kupa öncesi sakatlığı sonrasında Fransa'nın 1 numaralı forveti pozisyonuna geçen Oliver Giroud, ülkesinin yarı finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Forma giydiği 4 karşılaşmada 4 gol atan 36 yaşındaki forvet, 2-1 kazanılan İngiltere karşısında zaferi getiren golü atarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

12 Aralık 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Oliver Giroud, Karim Benzema'yı aratmadı

Karim Benzema'nın kupa öncesi sakatlığı sonrasında Fransa'nın 1 numaralı forveti pozisyonuna geçen Oliver Giroud, ülkesinin yarı finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Forma giydiği 4 karşılaşmada 4 gol atan 36 yaşındaki forvet, 2-1 kazanılan İngiltere karşısında zaferi getiren golü atarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Bu arada koltuğunu Zinedine Zidane'a kaptıracağı konuşulan teknik direktör Didier Deschamps'ında 2024'e kadar yerini garantilediği öne sürüldü.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...