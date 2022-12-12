Karim Benzema'nın kupa öncesi sakatlığı sonrasında Fransa'nın 1 numaralı forveti pozisyonuna geçen Oliver Giroud, ülkesinin yarı finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Forma giydiği 4 karşılaşmada 4 gol atan 36 yaşındaki forvet, 2-1 kazanılan İngiltere karşısında zaferi getiren golü atarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Bu arada koltuğunu Zinedine Zidane'a kaptıracağı konuşulan teknik direktör Didier Deschamps'ında 2024'e kadar yerini garantilediği öne sürüldü.